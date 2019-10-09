Официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На 9 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 октября установлены на таком уровне:
24.707021 грн за доллар;
27.143133 грн за евро;
0.380890 грн за российский рубль;
30.227889 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 октября курс всех указанных валют упал.