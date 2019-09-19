Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,67 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На 19 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,67 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 вересня встановлені на такому рівні:
24.669853 грн за долар;
27.267589 грн за євро;
0.382900 грн за російський рубль;
30.734433 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 вересня курс усіх зазначених валют впав.