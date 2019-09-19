Официальный курс гривны установлен на уровне 24,67 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На 19 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 сентября установлены на таком уровне:
24.669853 грн за доллар;
27.267589 грн за евро;
0.382900 грн за российский рубль;
30.734433 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 сентября курс всех указанных валют упал.