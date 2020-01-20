Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,25 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На 20 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,25 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
24.252700 грн за долар;
26.936300 грн за євро;
0.394800 грн за російський рубль;
31.659500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 січня курс всіх вказаних валют зріс.