Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,25 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24.252700 грн за долар;

26.936300 грн за євро;

0.394800 грн за російський рубль;

31.659500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 січня курс всіх вказаних валют зріс.