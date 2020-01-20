Официальный курс гривны установлен на уровне 24,25 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На 20 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,25 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.252700 грн за доллар;
26.936300 грн за евро;
0.394800 грн за российский рубль;
31.659500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 января курс всех указанных валют вырос.