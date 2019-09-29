Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,19 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. На 29 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,19 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 вересня встановлені на такому рівні:
24.186956 грн за долар;
26.455692 грн за євро;
0.376220 грн за російський рубль;
29.891749 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 вересня курс усіх зазначених валют не змінився.