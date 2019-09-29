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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар

Киев • УНН

 • 12291 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. На 29 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 сентября установлены на таком уровне:

24.186956 грн за доллар;

26.455692 грн за евро;

0.376220 грн за российский рубль;

29.891749 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 сентября курс всех указанных валют не изменился.

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