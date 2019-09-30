Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На 30 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 вересня встановлені на такому рівні:
24.082809 грн за долар;
26.334552 грн за євро;
0.373870 грн за російський рубль;
29.663376 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 вересня курс усіх зазначених валют впав.