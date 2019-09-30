Официальный курс гривны установлен на уровне 24,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На 30 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 сентября установлены на таком уровне:
24.082809 грн за доллар;
26.334552 грн за евро;
0.373870 грн за российский рубль;
29.663376 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 сентября курс всех указанных валют упал.