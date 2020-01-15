Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,02 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На 15 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,02 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 січня встановлені на такому рівні:
24,025700 грн за долар;
26,688900 грн за євро;
0,391430 грн за російський рубль;
31,178200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 січня курс всіх зазначених валют зріс.