Официальный курс гривны установлен на уровне 24,02 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. На 15 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 января установлены на таком уровне:
24,025700 грн за доллар;
26,688900 грн за евро;
0,391430 грн за российский рубль;
31,178200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 января курс всех указанных валют вырос.