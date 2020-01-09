Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,84 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На 9 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,84 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 січня встановлені на такому рівні:
23.834500 грн за долар;
26.490900 грн за євро;
0.386110 грн за російський рубль;
31.231500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 січня курс всіх вказаних валют зріс.