Официальный курс гривны установлен на уровне 23,84 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. На 9 января 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 23,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 января установлены на таком уровне:
23.834500 грн за доллар;
26.490900 грн за евро;
0.386110 грн за российский рубль;
31.231500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 января курс всех указанных валют вырос.