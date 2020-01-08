Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На 8 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 січня встановлені на такому рівні:
23.678500 грн за долар;
26.393200 грн за євро;
0.382060 грн за російський рубль;
31.007000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 січня курс всіх вказаних валют впав, окрім рубля, курс якого зріс.