Официальный курс гривны установлен на уровне 23,68 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 января установлены на таком уровне:

23.678500 грн за доллар;

26.393200 грн за евро;

0.382060 грн за российский рубль;

31.007000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 января курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого вырос.