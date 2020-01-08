Официальный курс гривны установлен на уровне 23,68 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На 8 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,68 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 января установлены на таком уровне:
23.678500 грн за доллар;
26.393200 грн за евро;
0.382060 грн за российский рубль;
31.007000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 января курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого вырос.