Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,68 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На 30 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 грудня встановлені на такому рівні:
23.686200 грн за долар;
26.422000 грн за євро;
0.381600 грн за російський рубль;
31.020600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 грудня курс всіх вказаних валют не змінився. Це пов’язано з тим, що Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята.
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