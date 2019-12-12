Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,60 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 грудня встановлені на такому рівні:

23,603546 грн за долар;

26,140927 грн за євро;

0,37133 грн за російський рубль;

31,9648 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 11 грудня курс всіх вказаних валют знизився.