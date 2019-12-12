Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,60 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На 12 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,60 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 грудня встановлені на такому рівні:
23,603546 грн за долар;
26,140927 грн за євро;
0,37133 грн за російський рубль;
31,9648 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 грудня курс всіх вказаних валют знизився.