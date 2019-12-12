Официальный курс гривны установлен на уровне 23,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На 12 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 декабря установлены на таком уровне:
23,603546 грн за доллар;
26,140927 грн за евро;
0,37133 грн за российский рубль;
31,9648 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 декабря курс всех указанных валют снизился.