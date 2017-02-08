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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46169 перегляди

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Офіційна сторінка українського Почекуна з'явилась у Facebook

Київ • УНН

 • 25650 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У соціальних мережах набирає популярності до недавнього часу невідомий персонаж, якого називають Ждун або Почекун. Нещодавно мережевий мем створив власну сторінку на Facebook про життя та пригоди в Україні, передає УНН.

Офіційна сторінка українського Почекуна з'явилась у Facebook

На своїй сторінці Почекун пише про різні актуальні події, що відбуваються в країні, а особливо в її політичному житті.

Відзначимо, Почекун став настільки популярним в Україні, що в лютому 2017 року мер Дніпра Борис Філатов почав переговори з авторкою скульптури щодо встановлення пам’ятника Почекуну в Дніпрі. Скульптуру планується встановити поблизу міської адміністрації. Друга у світі скульптура Почекуна має бути виготовлена з бетону і мати висоту близько двох метрів.

Нагадаємо, що дивну істоту створила скульптор з Нідерландів Маргріт ван Бріфорт і присвячена вона пацієнтам, які довго очікують на прийом до лікаря. За задумом автора “Почекун” — це “моторошна і незвичайна помісь людини із слоном і комахою, без ніг, зате з людськими руками й безліччю складок, яка, здається, відображає сувору дійсність будь-якої події, що відбувається в нашому не надто райдужному житті”.

Оригінальна скульптура встановлена у медичному центрі Лейденського університету.

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