Офіційна сторінка українського Почекуна з'явилась у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У соціальних мережах набирає популярності до недавнього часу невідомий персонаж, якого називають Ждун або Почекун. Нещодавно мережевий мем створив власну сторінку на Facebook про життя та пригоди в Україні, передає УНН.
На своїй сторінці Почекун пише про різні актуальні події, що відбуваються в країні, а особливо в її політичному житті.
Відзначимо, Почекун став настільки популярним в Україні, що в лютому 2017 року мер Дніпра Борис Філатов почав переговори з авторкою скульптури щодо встановлення пам’ятника Почекуну в Дніпрі. Скульптуру планується встановити поблизу міської адміністрації. Друга у світі скульптура Почекуна має бути виготовлена з бетону і мати висоту близько двох метрів.
Нагадаємо, що дивну істоту створила скульптор з Нідерландів Маргріт ван Бріфорт і присвячена вона пацієнтам, які довго очікують на прийом до лікаря. За задумом автора “Почекун” — це “моторошна і незвичайна помісь людини із слоном і комахою, без ніг, зате з людськими руками й безліччю складок, яка, здається, відображає сувору дійсність будь-якої події, що відбувається в нашому не надто райдужному житті”.
Оригінальна скульптура встановлена у медичному центрі Лейденського університету.