Официальная страница украинского Почекуна появилась в Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В социальных сетях набирает популярность до недавнего времени неизвестного персонажа, которого называют Ждун или Почекун. Недавно сетевой мем создал собственную страницу на Facebook о жизни и приключениях в Украине, передает УНН.
На своей странице Почекун пишет о различных актуальных событиях, происходящих в стране, а особенно в ее политической жизни.
Отметим, Почекун стал настолько популярным в Украине, что в феврале 2017 года мэр Днепра Борис Филатов начал переговоры с автором скульптуры по установлению памятника Почекуну в Днепре. Скульптуру планируется установить вблизи городской администрации. Вторая в мире скульптура Почекуна должна быть изготовлена из бетона и иметь высоту около двух метров.
Напомним, что странное существо создала скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт и посвящено она пациентам, которые долго ждут на прием к врачу. По замыслу автора "Почекун" - это "жуткая и необычная помесь человека со слоном и насекомым, без ног, зато с человеческими руками и множеством складок, которое, кажется, отражает суровую действительность любого события, что происходит в нашей не слишком радужнойм жизни".
Оригинальная скульптура установлена в медицинском центре Лейденского университета.