Официальная страница украинского Почекуна появилась в Facebook

На своей странице Почекун пишет о различных актуальных событиях, происходящих в стране, а особенно в ее политической жизни.

Отметим, Почекун стал настолько популярным в Украине, что в феврале 2017 года мэр Днепра Борис Филатов начал переговоры с автором скульптуры по установлению памятника Почекуну в Днепре. Скульптуру планируется установить вблизи городской администрации. Вторая в мире скульптура Почекуна должна быть изготовлена ​​из бетона и иметь высоту около двух метров.

Напомним, что странное существо создала скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт и посвящено она пациентам, которые долго ждут на прием к врачу. По замыслу автора "Почекун" - это "жуткая и необычная помесь человека со слоном и насекомым, без ног, зато с человеческими руками и множеством складок, которое, кажется, отражает суровую действительность любого события, что происходит в нашей не слишком радужнойм жизни".

Оригинальная скульптура установлена ​​в медицинском центре Лейденского университета.