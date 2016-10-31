Офіціант відламав палець статуї Венери

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26172 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 54777 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71257 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141229 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203964 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192049 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212390 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197147 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152639 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153613 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
89 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 10214 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11940 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 8057 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10458 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 9425 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483664 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319215 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381146 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493239 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124892 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184443 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127173 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161914 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185114 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Офіціант відламав палець статуї Венери

Офіціант відламав палець статуї Венери

Київ • УНН

 • 13655 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Один з офіціантів, які працювали на корпоративі у Британському музеї, випадково відламав шматок пальця мармурової статуї Венери, яка датується I-II століттями нашої ери, передає УНН з посиланням на The Art Newspaper.

Як стало відомо, офіціант нахилився перед скульптурою з колекції Чарльза Таунлі і, розпрямляючись, зачепив праву руку Венери. В результаті у статуї відірвався палець.

Зазначається, що інцидент стався ще в грудні, проте керівництво музею воліло про нього не поширюватися.

Палець, відламаний офіціантом, уже відновили, і зараз статуя знову доступна публіці.

Додамо, що скульптура напівоголеної богині любові є мармурової копією давньогрецької статуї і датується I-II століттями нашої ери. Її у 1775 році знайшли в лазнях давньоримського портового міста Остія, опісля її купив видатний англійський колекціонер Чарльз Таунлі,а у 1805 році він продав її Британському музею.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43