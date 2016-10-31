Офіціант відламав палець статуї Венери
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Один з офіціантів, які працювали на корпоративі у Британському музеї, випадково відламав шматок пальця мармурової статуї Венери, яка датується I-II століттями нашої ери, передає УНН з посиланням на The Art Newspaper.
Як стало відомо, офіціант нахилився перед скульптурою з колекції Чарльза Таунлі і, розпрямляючись, зачепив праву руку Венери. В результаті у статуї відірвався палець.
Зазначається, що інцидент стався ще в грудні, проте керівництво музею воліло про нього не поширюватися.
Палець, відламаний офіціантом, уже відновили, і зараз статуя знову доступна публіці.
Додамо, що скульптура напівоголеної богині любові є мармурової копією давньогрецької статуї і датується I-II століттями нашої ери. Її у 1775 році знайшли в лазнях давньоримського портового міста Остія, опісля її купив видатний англійський колекціонер Чарльз Таунлі,а у 1805 році він продав її Британському музею.