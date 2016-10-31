Официант отломил палец статуи Венеры

Как стало известно, официант наклонился перед скульптурой из коллекции Чарльза Таунли и, распрямляясь, задел правую руку Венеры. В результате у статуи оторвался палец.

Отмечается, что инцидент произошел еще в декабре, однако руководство музея предпочитало о нем не распространяться.

Палец, отломленный официантом, уже восстановили, и сейчас статуя снова доступна публике.

Добавим, что скульптура полуобнаженной богини любви есть мраморной копией древнегреческой статуи и датируется I-II веками нашей эры. Ее в 1775 году нашли в банях древнеримского портового города Остия, после ее купил выдающийся английский коллекционер Чарльз Таунли, а в 1805 году он продал ее Британскому музею.