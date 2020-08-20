Офіцера ЗСУ судитимуть за махінації з відрядженнями до миротворчої місії ООН

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно офіцера відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період липня 2019 – березня 2020 року військовослужбовець обманом, під приводом вирішення питання щодо відрядження громадян в складі миротворчого контингенту ООН до Демократичної Республіки Конго, заволодів коштами військовослужбовців та цивільних осіб на загальну суму 448 520 гривень", - повідомили у бюро.

Крім цього, як вказали у ДБР, він також підбурив одного із громадян до надання неправомірної вигоди посадовим особам Генерального штабу Збройних сил України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:



підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України);



заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) (ч. 1 ст. 190 КК України);



заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).



У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що офіцер вимагав у військового хабар за відрядження до миротворчої місії ООН.