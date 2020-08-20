Офіцера ЗСУ судитимуть за махінації з відрядженнями до миротворчої місії ООН

ukru
18:42 • 32509 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 67949 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 80649 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110306 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117076 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115850 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150640 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124888 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124618 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123825 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80647 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101406 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 29167 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74956 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 30190 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74956 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101406 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80647 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150641 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50416 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57847 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107549 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125845 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125265 перегляди
Актуальне
Офіцера ЗСУ судитимуть за махінації з відрядженнями до миротворчої місії ООН

Офіцера ЗСУ судитимуть за махінації з відрядженнями до миротворчої місії ООН

Київ • УНН

 • 11115 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. ДБР завершило досудове розслідування стосовно офіцера ЗСУ, підозрюваного у махінаціях на майже 500 тисяч гривень за відрядження громадян у складі миротворчого контингенту ООН до ДР Конго. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно офіцера відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період липня 2019 – березня 2020 року військовослужбовець обманом, під приводом вирішення питання щодо відрядження громадян в складі миротворчого контингенту ООН до Демократичної Республіки Конго, заволодів коштами військовослужбовців та цивільних осіб на загальну суму 448 520 гривень", - повідомили у бюро.

Крім цього, як вказали у ДБР, він також підбурив одного із громадян до надання неправомірної вигоди посадовим особам Генерального штабу Збройних сил України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

  • підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України);
  • заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) (ч. 1 ст. 190 КК України);
  • заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що офіцер вимагав у військового хабар за відрядження до миротворчої місії ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92