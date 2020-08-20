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4 марта, 13:25 • 106583 просмотра

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Офицера ВСУ будут судить за махинации с командировками в миротворческую миссию ООН

Офицера ВСУ будут судить за махинации с командировками в миротворческую миссию ООН

Киев  •  УНН

 • 11105 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. ГБР завершило досудебное расследование в отношении офицера ВСУ, подозреваемого в махинациях на почти 500 тысяч гривен за командировки граждан в составе миротворческого контингента ООН в ДР Конго. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении офицера отделения предупреждения, выявления преступлений и других правонарушений Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Досудебным расследованием установлено, что в период июля 2019-го - марта 2020-го военнослужащий обманом, под предлогом решения вопроса по командировке граждан в составе миротворческого контингента ООН в Демократическую Республику Конго, завладел средствами военнослужащих и гражданских лиц на общую сумму 448 520 гривен", - сообщили в бюро.

Кроме этого, как указали в ГБР, он также склонял одного из граждан к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Правовая квалификация уголовного преступления:

  • подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст . 369 УК Украины);
  • завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) (ч. 1 ст. 190 УК Украины);
  • завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в марте стало известно, что офицер требовал у военного взятку за командировку в миротворческую миссию ООН.

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