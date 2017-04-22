Офіцер обласного військомату попався на хабарі у Миколаєві

Правоохоронці встановили, що за ухилення від призову на військову службу офіцер обласного військкомату запросив 1,5 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Як стало відомо УНН з власних джерел, затриманий перебував у званні “майора” та займався комплектуванням та мобілізацією.

Нагадаємо, 22 квітня слідчого поліції на Львівщині затримали на хабарі у 54 тис.