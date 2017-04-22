Офіцер обласного військомату попався на хабарі у Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. 21 квітня оперативники Управління захисту економіки в Миколаївській обл. Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України затримали заступника начальника одного з відділів військкомату під час одержання понад 40 тис. грн. неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що за ухилення від призову на військову службу офіцер обласного військкомату запросив 1,5 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Як стало відомо УНН з власних джерел, затриманий перебував у званні “майора” та займався комплектуванням та мобілізацією.
Нагадаємо, 22 квітня слідчого поліції на Львівщині затримали на хабарі у 54 тис.