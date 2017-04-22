Офицер областного военкомата попался на взятке в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. 21 апреля оперативники Управления защиты экономики в Николаевской обл. Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины задержали заместителя начальника одного из отделов военкомата при получении более 40 тыс. грн. неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители установили, что за уклонение от призыва на военную службу офицер областного военкомата пригласил 1,5 тыс. Долларов США неправомерной выгоды.
Как стало известно УНН из собственных источников, задержанный находился в звании “майор” и занимался комплектованием и мобилизацией.
Напомним, 22 апреля следователя полиции на Львовщине задержали на взятке в 54 тыс .