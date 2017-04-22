Офицер областного военкомата попался на взятке в Николаеве

Правоохранители установили, что за уклонение от призыва на военную службу офицер областного военкомата пригласил 1,5 тыс. Долларов США неправомерной выгоды.

Как стало известно УНН из собственных источников, задержанный находился в звании “майор” и занимался комплектованием и мобилизацией.

Напомним, 22 апреля следователя полиции на Львовщине задержали на взятке в 54 тыс .