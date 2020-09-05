Офіс президента відреагував на нові санкції з боку РФ: подібні дії не мають очевидних логічних пояснень

“Уряд Російської Федерації періодично доповнює список фізичних осіб — громадян України, проти яких запроваджуються спеціальні заборонні санкції. Цього разу санкції запроваджені проти членів низки українських парламентських партій.

Мотивація подібних дій завжди не має очевидних логічних пояснень і носить, найімовірніше, ситуативний спекулятивний характер. У пропагандистських цілях. Проте зараз цей „технологічний прийом“ з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій — насамперед, безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносини з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції. Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни”, — йдеться у повідомленні ОП.

Водночас в Офісі глави держави наголосили, що попри політичні розбіжності між партіями — всі єдині у ставленні до суверенітету та територіальної цілісності України.

“Однак особливо хочемо підкреслити наступне. Якщо сьогоднішнє запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій, позицій, які так чи інакше зачіпають наше ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до високих стандартів демократії, свободи та прав людини, до непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій, то по всіх цих позиціях ми абсолютно єдині. Незалежно від партійної приналежності та політичних розбіжностей. І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків. Так буде чесно й справедливо.

Якщо ж має місце чергова спроба погратися в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, виключати не можна, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми прекрасно вміємо читати й вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров’я”, — йдеться у заяві.

Як повідомляв УНН, РФ розширила перелік громадян України щодо яких запроваджує санкції.