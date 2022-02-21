Офіс Генпрокурора зареєстрував провадження через заклики до зміни меж України на Радбезі РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Офіс Генерального прокурора зареєстрував провадження через публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на засіданні Радбезу РФ. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Венедіктова зазначила, що 15 лютого 2022 року депутати Держдуми РФ звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність “ЛНР” та “ДНР” — іншими словами, українських територій.
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“21.02.2022 відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею. Наші дії:Реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України — публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади”, — написала Венедіктова.
Вона додала, що українські прокурори займуться цією справою “по повній програмі”.
“Їздити на шопінг членам цього закритого клубу „по закордонах“ стане важко — обіцяємо”, — зазначила Венедіктова.
Нагадаємо
Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених “ЛНР” та “ДНР”.
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.