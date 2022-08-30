Офіс генпрокурора підтвердив отримання матеріалів фінмоніторингу у "справі Тарпана"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Офісі генерального прокурора України підтвердили отримання матеріалів від Держфінмоніторингу стосовно підозрюваного у розкраданні держкоштів на проекті «Глибоководний випуск» Руслана Тарпана. Про це УНН повідомили в ОГП у відповідь на інформаційний запит.
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“Упродовж 2022 року до Одеської обласної прокуратури Держфінмоніторингом скеровано 2 матеріали, інформація в яких досліджується під час проведення досудового розслідування у згаданому провадженні (справа “Глибоководного випуску”, де Руслан Тарпан - один з головних підозрюваних - ред.)”, - повідомили в Офісі генерального прокурора.
Додамо
В Офісі Генерального прокурора України також повідомили, що обвинувальний акт у справі «Глибоководного випуску» вже скеровано до Приморського районного суду Одеси.
А матеріали кримінального провадження стосовно Тарпана, який також є підозрюваним у розкраданні держкоштів під час будівництва проекту, виділені в окреме кримінальне провадження у зв’язку із його розшуком.
До теми
Нардеп Олександр Куницький раніше скерував до голови Державної служби фінансового моніторингу України запит із вимогою про проведення перевірки Руслана Тарпана на предмет, зокрема, причетності до виведення незаконно здобутих грошей в Україні за кордон.
У запиті Куницького з посиланням на дані ГО «Рада громадської безпеки», серед іншого, вказувалося на те, що «у 2015 році особистий банківський рахунок Тарпана (вочевидь іноземний - ред) був поповнений двома грошовими переказами з України на 3,2 мільйона євро».
Також зазначалося і про розслідування правоохоронців Монако, які не виключають, що кошти на іноземних рахунках Тарпана та його формально екс-дружити Оксани Шишовської «могли бути здобуті незаконним шляхом на території України».
Нагадаємо
Руслану Тарпану в Україні обраний запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.
З огляду на те, що з 2017 року він перебуває за межами України, і ймовірно в ОАЕ, прокуратура повідомила, що готує документи задля його екстрадиції.