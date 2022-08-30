Офис генпрокурора подтвердил получение материалов финмониторинга по "делу Тарпана"

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“В течение 2022 года в Одесскую областную прокуратуру Госфинмониторингом было направлено 2 материала, информация в которых исследуется во время проведения досудебного расследования в упомянутом производстве (дело “Глубоководного выпуска”, где Руслан Тарпан - один из главных подозреваемых - ред.)”, – сообщили в Офисе генерального прокурора.

Добавим

В Офисе Генерального прокурора Украины также сообщили, что обвинительный акт по делу «глубоководного выпуска» уже направлен в Приморский районный суд Одессы.

А материалы уголовного производства в отношении Тарпана, также подозреваемого в хищении госсредств при строительстве проекта, выделены в отдельное уголовное производство в связи с его розыском.

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Нардеп Александр Куницкий ранее направил председателю Государственной службы финансового мониторинга Украины запрос с требованием о проведении проверки Руслана Тарпана на предмет, в частности, причастности к выводу незаконно добытых денег в Украине за границу.

В запросе Куницкого со ссылкой на данные ОО «Совет общественной безопасности», среди прочего, указывалось на то, что «в 2015 году личный банковский счет Тарпана (очевидно иностранный – ред) был пополнен двумя денежными переводами из Украины на 3,2 миллиона евро».

Также отмечалось и о расследовании правоохранителей Монако, которые не исключают, что средства на иностранных счетах Тарпана и его формально экс-жены Оксаны Шишовской «могли быть получены незаконным путем на территории Украины».

Напомним

Руслану Тарпану в Украине избрана мера пресечения в виде заочного содержания под стражей.



Учитывая, что с 2017 года он находится за пределами Украины, и вероятно в ОАЭ, прокуратура сообщила, что готовит документы для его экстрадиции.