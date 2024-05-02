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Один з найбільших банків у США заявив про загрозу конфіскації активів у рф

Один з найбільших банків у США заявив про загрозу конфіскації активів у рф

Київ • УНН

 • 15612 перегляди

JPMorgan Chase зіткнувся з потенційною конфіскацією своїх активів у росії через позови російських банків, які намагаються повернути кошти, заблоковані санкціями США.

Банк-найбільший кредитор у США JPMorgan Chase заявив у середу, що його активи в росії можуть бути конфісковані після позовів у російських та американських судах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Банк зіткнувся з низкою юридичних проблем щодо своїх операцій із росією після того, як США та європейські країни ввели економічні санкції проти рф у відповідь на її вторгнення до України.

Сума претензій і розпоряджень про заморожування активів перевищує наявні активи JPMorgan у росії, заявив найбільший кредитор у США. JPMorgan Chase не уточнив розмір своїх активів у росії.

Минулого місяця російський суд ухвалив заарештувати кошти на рахунках JPMorgan після того, як російський державний банк ВТБ подав позов щодо повернення своїх коштів, заблокованих за кордоном.

Тим часом, JPMorgan подав до суду на російський банк ВТБ, на тлі того, як американський кредитор намагався заблокувати спробу ВТБ повернути 439,5 мільйона доларів.

Російські активи JPMorgan коштують менше, ніж одні лише вимоги ВТБ, повідомило джерело. Ці активи можуть варіюватися від готівки до нерухомості та офісного обладнання. JPMorgan відмовився коментувати інформацію, окрім цього.

JPMorgan звинуватив російські суди у ігноруванні договірних прав та зобов'язань банку, а також у ігноруванні його нездатності здійснювати різні платежі через санкційне законодавство.

Тим часом вранці 2 травня у росЗМІ з'явилося повідомлення, що арбітражний суд санкт-петербурга та ленінградської області у рф скасував арешт коштів на рахунках типу "С" дочірнього банку JPMorgan, заблокованих за позовом ВТБ.

Доповнення

JPMorgan заявив, що закон США забороняє йому виділяти кошти компаніям, які потрапили під санкції, включаючи ВТБ, який було внесено до санкційного списку Міністерства фінансів США у лютому 2022 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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