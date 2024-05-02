Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

Банк-крупнейший кредитор в США JPMorgan Chase заявил в среду, что его активы в россии могут быть конфискованы после исков в российских и американских судах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Банк столкнулся с рядом юридических проблем по своим операциям с россией после того, как США и европейские страны ввели экономические санкции против рф в ответ на ее вторжение в Украину.

Сумма претензий и распоряжений о замораживании активов превышает имеющиеся активы JPMorgan в россии, заявил крупнейший кредитор в США. JPMorgan Chase не уточнил размер своих активов в россии.

В прошлом месяце российский суд постановил арестовать средства на счетах JPMorgan после того, как российский государственный банк ВТБ подал иск о возврате своих средств, заблокированных за рубежом.

Тем временем, JPMorgan подал в суд на российский банк ВТБ, на фоне того, как американский кредитор пытался заблокировать попытку ВТБ вернуть 439,5 миллиона долларов.

Российские активы JPMorgan стоят меньше, чем одни лишь требования ВТБ, сообщил источник. Эти активы могут варьироваться от наличных денег до недвижимости и офисного оборудования. JPMorgan отказался комментировать информацию, кроме этого.

JPMorgan обвинил российские суды в игнорировании договорных прав и обязательств банка, а также в игнорировании его неспособности осуществлять различные платежи из-за санкционного законодательства.

Между тем утром 2 мая в росСМИ появилось сообщение, что арбитражный суд санкт-петербурга и ленинградской области в рф отменил арест средств на счетах типа "С" дочернего банка JPMorgan, заблокированных по иску ВТБ.

Дополнение

JPMorgan заявил, что закон США запрещает ему выделять средства компаниям, попавшим под санкции, включая ВТБ, который был внесен в санкционный список Министерства финансов США в феврале 2022 года.