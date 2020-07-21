Одужав від коронавірусу: український баскетболіст повернувся до тренувань клубу НБА

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень вийшов із карантину та приєднався до команди для підготовки до участі в рестарті сезону НБА, передає УНН з посиланням на ФБУ.

“Бігмен” української національної збірної разом із командою готуватиметься до перших матчів після поновлення регулярного чемпіонату. Дебютну гру в Орландо, де буде зіграно всі матчі сезону, що залишилися, “Кінгз” зіграють 1 серпня проти “Сан-Антоніо Сперс”.

Лень набирав в середньому 6,6 очка, 7,1 підбирання та робив 1,4 блок-шоти за 16,7 хвилини у складі “Сакраменто” в цьому сезоні.

Як повідомлялося, Лень захворів на коронавірус наприкінці червня і через хворобу тривалий час не міг прибути в розташування “Сакраменто” в Орландо.

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