Одужав від коронавірусу: український баскетболіст повернувся до тренувань клубу НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень вийшов із карантину та приєднався до команди для підготовки до участі в рестарті сезону НБА, передає УНН з посиланням на ФБУ.
“Бігмен” української національної збірної разом із командою готуватиметься до перших матчів після поновлення регулярного чемпіонату. Дебютну гру в Орландо, де буде зіграно всі матчі сезону, що залишилися, “Кінгз” зіграють 1 серпня проти “Сан-Антоніо Сперс”.
Лень набирав в середньому 6,6 очка, 7,1 підбирання та робив 1,4 блок-шоти за 16,7 хвилини у складі “Сакраменто” в цьому сезоні.
Як повідомлялося, Лень захворів на коронавірус наприкінці червня і через хворобу тривалий час не міг прибути в розташування “Сакраменто” в Орландо.