Оправился от коронавируса: Украинский баскетболист вернулся к тренировкам клуба НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень вышел из карантина и присоединился к команде для подготовки к участию в рестарте сезона НБА, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
“Бигмен” украинской национальной сборной вместе с командой готовиться к первым матчам после возобновления регулярного чемпионата. Дебютную игру в Орландо, где будет сыграно все матчи сезона остались, “Кингз” сыграют 1 августа против “Сан-Антонио Сперс”.
Лень набирал в среднем 6,6 очка, 7,1 подбора и делал 1,4 блок-шота за 16,7 минуты в составе “Сакраменто” в этом сезоне.
Как сообщалось, Лень заболел коронавирусом в конце июня и по болезни долгое время не мог прибыть в расположение “Сакраменто” в Орландо.