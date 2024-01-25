Одразу дві українські художниці стали переможницями Болонської виставки ілюстраторів

Українські художниці-ілюстраторки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич стали одними з переможниць 58-ї Болонської виставки ілюстраторів. Про це з посиланням на результати Болонського ярмарку дитячої книги, пише УНН.

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Переможців обирали серед 344 фіналістів. Міжнародне журі обрало серед них 79 ілюстраторів з 31 країни світу. Перелік усіх переможців можна переглянути за посиланням.

Цього року Болонський книжковий ярмарок ще раз підтверджує свою готовність вітати індивідуальну участь незалежних видавців, письменників і художників з усіх країн і регіонів світу, які бажають творчо, мирно і цілеспрямовано зробити свій внесок у велику видавничу спільноту, об'єднуючи дітей і книги