Одразу дві українські художниці стали переможницями Болонської виставки ілюстраторів
Київ • УНН
Українські ілюстраторки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич були названі серед переможців 58-ї Болонської виставки ілюстраторів.
Українські художниці-ілюстраторки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич стали одними з переможниць 58-ї Болонської виставки ілюстраторів. Про це з посиланням на результати Болонського ярмарку дитячої книги, пише УНН.
Деталі
Переможців обирали серед 344 фіналістів. Міжнародне журі обрало серед них 79 ілюстраторів з 31 країни світу. Перелік усіх переможців можна переглянути за посиланням.
Цього року Болонський книжковий ярмарок ще раз підтверджує свою готовність вітати індивідуальну участь незалежних видавців, письменників і художників з усіх країн і регіонів світу, які бажають творчо, мирно і цілеспрямовано зробити свій внесок у велику видавничу спільноту, об'єднуючи дітей і книги
Ілюстрації українських художниць
Ілюстрація Поліни Дорошенко.
Ілюстрація Оксани Домашич.
Довідково
Болонська виставка ілюстраторів була заснована у 1967 році та з того часу відбувається щорічно. У конкурсі демонструють останні тренди ілюстрації та популяризують нові імена серед художників.
Роботи всіх художників публікуються у книзі Illustrators Annual – великому каталозі для видавців та ілюстраторів з усього світу, наповненому дописами членів журі. Видання публікується італійською та англійською мовами, потім розповсюджується міжнародними спеціалізованими книгарнями.
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