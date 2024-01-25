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Одразу дві українські художниці стали переможницями Болонської виставки ілюстраторів

Одразу дві українські художниці стали переможницями Болонської виставки ілюстраторів

Київ • УНН

 • 23528 перегляди

Українські ілюстраторки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич були названі серед переможців 58-ї Болонської виставки ілюстраторів.

Українські художниці-ілюстраторки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич стали одними з переможниць 58-ї Болонської виставки ілюстраторів. Про це з посиланням на результати Болонського ярмарку дитячої книги, пише УНН.

Деталі 

Переможців обирали серед 344 фіналістів. Міжнародне журі обрало серед них 79 ілюстраторів з 31 країни світу. Перелік усіх переможців можна переглянути за посиланням. 

Цього року Болонський книжковий ярмарок ще раз підтверджує свою готовність вітати індивідуальну участь незалежних видавців, письменників і художників з усіх країн і регіонів світу, які бажають творчо, мирно і цілеспрямовано зробити свій внесок у велику видавничу спільноту, об'єднуючи дітей і книги

- заявили організатори виставки. 

Ілюстрації українських художниць

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Ілюстрація Поліни Дорошенко.

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Ілюстрація Оксани Домашич.

Довідково

Болонська виставка ілюстраторів була заснована у 1967 році та з того часу відбувається щорічно. У конкурсі демонструють останні тренди ілюстрації та популяризують нові імена серед художників.

Роботи всіх художників публікуються у книзі Illustrators Annual – великому каталозі для видавців та ілюстраторів з усього світу, наповненому дописами членів журі. Видання публікується італійською та англійською мовами, потім розповсюджується міжнародними спеціалізованими книгарнями. 

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

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