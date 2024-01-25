Сразу две украинские художницы стали победительницами Болонской выставки иллюстраторов
Киев • УНН
Украинские иллюстраторы Полина Дорошенко и Оксана Домашич были названы среди победителей 58-й Болонской выставки иллюстраторов.
Украинские художницы-иллюстраторы Полина Дорошенко и Оксана Домашич стали одними из победительниц 58-й Болонской выставки иллюстраторов. Об этом со ссылкой на результаты Болонской ярмарки детской книги, пишет УНН.
Детали
Победителей выбирали среди 344 финалистов. Международное жюри выбрало среди них 79 иллюстраторов из 31 страны мира. Перечень всех победителей можно посмотреть по ссылке.
В этом году Болонская книжная ярмарка еще раз подтверждает свою готовность приветствовать индивидуальное участие независимых издателей, писателей и художников из всех стран и регионов мира, желающих творчески, мирно и целенаправленно внести свой вклад в большое издательское сообщество, объединяя детей и книги
Иллюстрации украинских художниц
Иллюстрация Полины Дорошенко.
Иллюстрация Оксаны Домашич.
Справочно
Болонская выставка иллюстраторов была основана в 1967 году и с тех пор проходит ежегодно. В конкурсе демонстрируют последние тренды иллюстрации и популяризируют новые имена среди художников.
Работы всех художников публикуются в книге Illustrators Annual - большом каталоге для издателей и иллюстраторов со всего мира, наполненном надписями членов жюри. Издание публикуется на итальянском и английском языках, затем распространяется международными специализированными книжными магазинами.
Напомним
МКИП, МИД и ОО "Институт культуры Украины" продолжают работать над внесением традиции Щедрого вечера Украины в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сразу две украинские художницы стали победительницами Болонской выставки иллюстраторов
Украинские иллюстраторы Полина Дорошенко и Оксана Домашич были названы среди победителей 58-й Болонской выставки иллюстраторов.
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