Одразу дві міжнародні делегації сьогодні на Одещині: про що домовилися з Францією та Туреччиною

Сьогодні, 7 лютого, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з представниками двох міжнародних делегацій, передає УНН.

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Зокрема, очільник ОВА зустрівся із Спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відбудови України П’єром Ельброном.

У ході зустрічі сторони домовилися, що Франція допоможе у відновленні енергетичної системи, транспортної логістики, культурної спадщини Одеської області та розмінуванні акваторії Чорного моря.

"Очікуємо залучити додаткову допомогу для регіону, а також сприяти реалізації спільних проєктів з відновлення Одеської області", - розповів Кіпер, додаючи, що зі слів Ельбронома Французька Республіка засуджує російські атаки та висловлює всебічну підтримку українському народові.

Також Кіпер мав зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левент Більгеномом.

У ході зустрічі посол запевнив, що Туреччина готова докласти максимальних зусиль для розмінування Чорного моря, інформує Кіпер, додаючи, що дії росіян - мінування, скидання КАБів в море - стали проблемою й для турків.

"Тож очікуємо на допомогу в цьому питанні", - пише очільник ОВА.

Також, упродовж зустрічі, Кіпер попросив у іноземних партнерів про допомогу для Одещини у медичній сфері: сучасне обладнання для військових шпиталів, аби рятувати життя українських героїв.

"Надзвичайний і Повноважний Посол подякував усьому українському народові за допомогу при землетрусі в Туреччині. Бо, незважаючи на війну, Україна відправила бригади своїх рятувальників, які зберегли десятки життів", - пише Кіпер.

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

У грудні Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.