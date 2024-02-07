Сразу две международные делегации сегодня в Одесской области: о чем договорились с Францией и Турцией

Сегодня, 7 февраля, глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с представителями двух международных делегаций, передает УНН.

Детали

В частности, глава ОВА встретился со Специальным уполномоченным Президента Французской Республики по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

В ходе встречи стороны договорились, что Франция поможет в восстановлении энергетической системы, транспортной логистики, культурного наследия Одесской области и разминировании акватории Черного моря.

"Ожидаем привлечь дополнительную помощь для региона, а также способствовать реализации совместных проектов по восстановлению Одесской области", - рассказал Кипер, добавляя, что по словам Эльбронома Французская Республика осуждает российские атаки и выражает всестороннюю поддержку украинскому народу.

Также Кипер имел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левент Бильгеномом.

В ходе встречи посол заверил, что Турция готова приложить максимальные усилия для разминирования Черного моря, информирует Кипер, добавляя, что действия россиян - минирование, сброс КАБов в море - стали проблемой и для турок.

"Поэтому ожидаем помощи в этом вопросе", - пишет глава ОВА.

Также, в ходе встречи, Кипер попросил у иностранных партнеров о помощи для Одесской области в медицинской сфере: современное оборудование для военных госпиталей, чтобы спасать жизни украинских героев.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол поблагодарил весь украинский народ за помощь при землетрясении в Турции. Потому что, несмотря на войну, Украина отправила бригады своих спасателей, которые сохранили десятки жизней", - пишет Кипер.

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В декабре Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.