Одну з основних музичних премій світу MTV VMA проведуть цьогоріч на вулиці через COVID-19

Церемонія в 2020 році відбудеться на декількох майданчиках міста. Після консультацій з владою організатори вирішили, що виступи на відкритому повітрі будуть більш безпечними. Вони припускають, що шоу пройде в Barclays Center в 2021 році.

Церемонія відбудеться 30 серпня. Найбільше номінацій у Аріани Гранде і Леді Гаги (по дев’ять), Біллі Айліш і The Weeknd (по шість).

Довідка: MTV Video Music Award — щорічна церемонія нагородження за відеокліпи. Нагороди присуджуються у декількох категоріях. Найбільше нагород у Бейонсе (24), Мадонни (20), Пітера Гебріела і Леді Гаги (по 13).