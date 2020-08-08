Одну з основних музичних премій світу MTV VMA проведуть цьогоріч на вулиці через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Церемонію MTV Video Music Awards 2020 перенесли з арени Barclays Center на відкрите повітря через пандемію коронавірусу, передає Associated Press заяву організаторів. Захід пройде в Нью-Йорку, пише УНН.
Церемонія в 2020 році відбудеться на декількох майданчиках міста. Після консультацій з владою організатори вирішили, що виступи на відкритому повітрі будуть більш безпечними. Вони припускають, що шоу пройде в Barclays Center в 2021 році.
Церемонія відбудеться 30 серпня. Найбільше номінацій у Аріани Гранде і Леді Гаги (по дев’ять), Біллі Айліш і The Weeknd (по шість).
Довідка: MTV Video Music Award — щорічна церемонія нагородження за відеокліпи. Нагороди присуджуються у декількох категоріях. Найбільше нагород у Бейонсе (24), Мадонни (20), Пітера Гебріела і Леді Гаги (по 13).