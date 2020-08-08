Одну из основных музыкальных премий мира MTV VMA проведут в этом году на улице из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Церемонию MTV Video Music Awards 2020 перенесли из арены Barclays Center на открытый воздух из-за пандемии коронавируса, передает Associated Press заявление организаторов. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке, пишет УНН.
Церемония в 2020 году состоится на нескольких площадках города. После консультаций с властями организаторы решили, что выступления на открытом воздухе будут более безопасными. Они предполагают, что шоу пройдет в Barclays Center в 2021 году.
Церемония состоится 30 августа. Больше всего номинаций у Арианы Гранде и Леди Гаги (по девять), Билли Айлиш и The Weeknd (по шесть).
Справка: MTV Video Music Award — ежегодная церемония награждения за видеоклипы. Награды присуждаются по нескольким категориям. Больше всего наград у Бейонсе (24), Мадонны (20), Питера Гэбриэла и Леди Гаги (по 13).