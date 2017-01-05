Однорівневу транспортну розв’язку реконструюють у Деснянському районі Києва

Перший етап реконструкції із організацією двостороннього руху на вулиці Оноре де Бальзака надав можливість здійснити розгалуження транспортних потоків, що дозволило мешканцям мікрорайону № 2 житлового масиву Вигурівщина-Троєщина скоротити маршрут руху при виїзді з житлового масиву в сторону станції метрополітену “Петрівка”.

Із огляду на позитивні відгуки автомобілістів наразі актуальним питанням постає реалізація наступного етапу реконструкції транспортної інфраструктури, а саме: реконструкція транспортної розв’язки в одному рівні вул. Каштанова — вул. Оноре де Бальзака з влаштуванням двостороннього дорожнього рух на вул. Оноре де Бальзака.

Фінансування проектних і будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету.