Одноуровневую транспортную развязку реконструируют в Деснянском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Деснянском районе Киева реконструируют одноуровневую транспортную развязку (ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака) с устройством двустороннего дорожного движения по улице Оноре де Бальзака. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Первый этап реконструкции с организацией двустороннего движения на улице Оноре де Бальзака предоставил возможность осуществить разветвления транспортных потоков, что позволило жителям микрорайона № 2 жилого массива Выгуровщина-Троещина сократить маршрут движения при выезде из жилого массива в сторону станции метро "Петровка".
Учитывая положительные отзывы автомобилистов сейчас актуальным вопросом является реализация следующего этапа реконструкции транспортной инфраструктуры, а именно реконструкция транспортной развязки в одном уровне ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака с устройством двустороннего дорожного движение на ул. Оноре де Бальзака.
Финансирование проектных и строительных работ будет осуществляться за счет средств городского бюджета.