Однорічна дитина у Вінниці померла внаслідок серцевої недостатності

За словами начальника Вінницького відділу поліції, Анатолія Присяжнюка, враховуючи встановлені неналежні умови, в яких виховувався малюк, слідство має з’ясувати, чи призвели ці обставини до смерті дитини.

У разі доведення вини матері в неналежному догляді за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, їй може загрожувати кримінальна відповідальність відповідно до ст.166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки). За такий злочин передбачено покарання від двох до п’яти років обмеження волі або до п’яти років ув’язнення. В іншому випадку її притягнуть до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, 10 січня до поліції надійшло повідомлення від 50-річної вінничанки, що у приватному будинку своїх сусідів вона виявила мертвим однорічного хлопчика. Його матір перебувала у стані алкогольного сп’яніння.