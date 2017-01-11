Годовалый ребенок в Виннице умер в результате сердечной недостаточности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По предварительным выводам СМЭ, смерть годовалого мальчика, которого вчера обнаружили в доме в Виннице без признаков жизни, наступила в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
По словам начальника Винницкого отдела полиции, Анатолия Присяжнюка, учитывая установленные ненадлежащие условия, в которых воспитывался ребенок, следствие должно выяснить, привели ли эти обстоятельства к смерти ребенка.
В случае доказательства вины матери в ненадлежащем уходе за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, ей может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). За такое преступление предусмотрено наказание от двух до пяти лет ограничения свободы или до пяти лет заключения. В противном случае ее привлекут к административной ответственности по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей).
Напомним, 10 января в полицию поступило сообщение от 50-летней винничанки, что в частном доме своих соседей она обнаружила мертвым годовалого мальчика. Его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.