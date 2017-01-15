Одноповерховий будинок обвалився у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Сьогодні у Харкові обвалилась фасадна частина одноповерхової будівлі. У цей час у будинку тренувались двоє працівників кікбоксерської організації, вони не постраждали. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник прес-служби ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.
Повідомлення про те, що по вул. Кацарській, 35 в одноповерховій будівлі сталось руйнування фасадної частини стіни, поступило в ДСНС о 13.20. На місце події були направлені підрозділи ДСНС, також приїхали комунально-аварійні служби, в тому числі правоохоронці.
Як розповів І.Лупандін, по приїзді на місце події було встановлено, що в одноповерховій будівлі загальною площиною 20х15 м, висотою без покрівлі у 3 м, обвалилась фасадна частина у орієнтовно 66 кв. м. У цій будівлі знаходиться кікбоксерська організація України. У цей час у будівлі знаходилось дві людини, співробітники цієї організації, вони тренувались. Ніхто не постраждав.
Електрики відключили електропостачання будинку. Представники райадміністрації Холодногірського р-ну у м.Харків оглянули будівлю. Відомо, що у будинку використовували пічне опалення. Проводиться моніторинг конструктивних елементів будівлі, підозри і загрози на подальше руйнування немає.
На завтра заплановано, що комісія з надзвичайних ситуацій розгляне сьогоднішню подію.
Поліція охороняє об'єкт. Наразі будівля огороджена.