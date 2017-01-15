Одноэтажный дом обрушился в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня в Харькове обвалилась фасадная часть одноэтажного здания. В это время в доме тренировались двое работников кикбоксерской организации, они не пострадали. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
Сообщение о том, что по ул. Кацарской, 35 в одноэтажном здании произошло разрушение фасадной части стены, поступило в ГосЧС в 13.20. На место происшествия были направлены подразделения ГосЧС, также приехали коммунально-аварийные службы, в том числе правоохранители.
Как рассказал И.Лупандин, после приезда на место происшествия было установлено, что в одноэтажном здании общей плоскостью 20х15 м, высотой без кровли в 3 м, обрушилась фасадная часть в ориентировочно 66 кв. м. В этом здании находится кикбоксерская организация Украины. В это время в здании находилось два человека, сотрудника этой организации, они тренировались. Никто не пострадал.
Электрики отключили электроснабжение дома. Представители райадминистрации Холодногорского р-на в г.Харьков осмотрели здание. Известно, что в доме использовали печное отопление. Проводится мониторинг конструктивных элементов здания, подозрения и угрозы дальнейшего разрушения нет.
На завтра запланировано, что комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит сегодняшнее событие.
Полиция охраняет объект. Сейчас здание ограждено.