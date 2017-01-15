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Одноэтажный дом обрушился в Харькове

Одноэтажный дом обрушился в Харькове

Киев • УНН

 • 14342 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня в Харькове обвалилась фасадная часть одноэтажного здания. В это время в доме тренировались двое работников кикбоксерской организации, они не пострадали. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Сообщение о том, что по ул. Кацарской, 35 в одноэтажном здании произошло разрушение фасадной части стены, поступило в ГосЧС в 13.20. На место происшествия были направлены подразделения ГосЧС, также приехали коммунально-аварийные службы, в том числе правоохранители.

Как рассказал И.Лупандин, после приезда на место происшествия было установлено, что в одноэтажном здании общей плоскостью 20х15 м, высотой без кровли в 3 м, обрушилась фасадная часть в ориентировочно 66 кв. м. В этом здании находится кикбоксерская организация Украины. В это время в здании находилось два человека, сотрудника этой организации, они тренировались. Никто не пострадал.

Электрики отключили электроснабжение дома. Представители райадминистрации Холодногорского р-на в г.Харьков осмотрели здание. Известно, что в доме использовали печное отопление. Проводится мониторинг конструктивных элементов здания, подозрения и угрозы дальнейшего разрушения нет.

На завтра запланировано, что комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит сегодняшнее событие.

Полиция охраняет объект. Сейчас здание ограждено.

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