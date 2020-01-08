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Одноосібний лідер у Кубку Європи ФІБА: "Київ-Баскет" перервав серію перемог "Вентспілса"

Київ • УНН

 • 10742 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. БК “Київ-Баскет” проводив матч третього туру другого групового раунду Кубка Європи ФІБА, в якому команда Айнарса Багатскіса без свого захисника Кейсі Шеферда грала проти непереможного латвійського “Вентспілса”, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Краща реалізація триочкових, хороший захист на дузі та вдала кінцівка матчу дозволили киянам перервати 8-матчеву переможну серію “Вентспілса” та стати одноосібним лідером групи К з трьома перемогами у трьох матчах — 81:78.

Статистика гравців:

“Вентcпілс”: Вітолс 13 очок + 4 передачі, Уошпан 10 + 4 передачі, Лютер 3 + 8 підбирань, Гулбіс 3 + 6 підбирань, Чаварс 12 + 10 підбирань + 5 блок-шотів — старт, Шортс 6, Кауфманіс 8, Яунземс 2, Закіс 4 + 5 підбирань, Я. Берзіньш 7.

“Київ-Баскет”: Классен 10 + 6 підбирань + 5 передач, Крутоус 7, Хілл 18 + 10 підбирань, Павлов 8 + 2 блок-шота, Коренюк 8 — старт, Близнюк 13, Заєць, Кондраков, Пустозвонов 1, Петров 16 + 7 підбирань + 3 блок-шоти.

Варто відзначити, що наступну гру на євроарені кияни зіграють вдома у “Палаці спорту” 22 січня проти нідерландського “Зволле”.

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