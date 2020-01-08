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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112022 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115441 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113909 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128110 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105394 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108054 просмотра

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5 марта, 08:02 • 108141 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131890 просмотра

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Единоличный лидер в Кубке Европы ФИБА: "Киев-Баскет" прервал серию побед "Вентспилса"

Единоличный лидер в Кубке Европы ФИБА: "Киев-Баскет" прервал серию побед "Вентспилса"

Киев  •  УНН

 • 10732 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. БК "Киев-Баскет" проводил матч третьего тура второго группового раунда Кубка Европы ФИБА, в котором команда Айнарс Багатскиса без своего защитника Кейси Шеферда играла против непобедимого латвийского "Вентспилса", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Лучшая реализация трехочковых, хорошая защита на дуге и удачная концовка матча позволили киевлянам прервать 8-матчевую победную серию “Вентспилса” и стать единоличным лидером группы К с тремя победами в трех матчах — 81:78.

Статистика игроков:

“Вентcпилс”: Витолса 13 очков + 4 передачи, Уошпан 10 + 4 передачи, Лютер 3 + 8 подборов, Гулбис 3 + 6 подборов, Чаварс 12 + 10 подборов + 5 блок-шотов — старт, Шортс 6, Кауфманис 8, Яунземс 2 , Закис 4 + 5 подборов, Я. Берзинш 7.

“Киев-Баскет”: Классен 10 + 6 подборов + 5 передач, Крутоус 7, Хилл 18 + 10 подборов, Павлов 8 + 2 блок-шота, Коренюк 8 — старт, Близнюк 13 Заяц, Кондраков, Пустозвонов 1, Петров 16 + 7 подборов + 3 блок-шота.

Стоит отметить, что следующую игру на арене киевляне сыграют дома в “Дворце спорта” 22 января против нидерландского “Зволле”.

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