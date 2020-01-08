Единоличный лидер в Кубке Европы ФИБА: "Киев-Баскет" прервал серию побед "Вентспилса"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. БК "Киев-Баскет" проводил матч третьего тура второго группового раунда Кубка Европы ФИБА, в котором команда Айнарс Багатскиса без своего защитника Кейси Шеферда играла против непобедимого латвийского "Вентспилса", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Лучшая реализация трехочковых, хорошая защита на дуге и удачная концовка матча позволили киевлянам прервать 8-матчевую победную серию “Вентспилса” и стать единоличным лидером группы К с тремя победами в трех матчах — 81:78.
Статистика игроков:
“Вентcпилс”: Витолса 13 очков + 4 передачи, Уошпан 10 + 4 передачи, Лютер 3 + 8 подборов, Гулбис 3 + 6 подборов, Чаварс 12 + 10 подборов + 5 блок-шотов — старт, Шортс 6, Кауфманис 8, Яунземс 2 , Закис 4 + 5 подборов, Я. Берзинш 7.
“Киев-Баскет”: Классен 10 + 6 подборов + 5 передач, Крутоус 7, Хилл 18 + 10 подборов, Павлов 8 + 2 блок-шота, Коренюк 8 — старт, Близнюк 13 Заяц, Кондраков, Пустозвонов 1, Петров 16 + 7 подборов + 3 блок-шота.
Стоит отметить, что следующую игру на арене киевляне сыграют дома в “Дворце спорта” 22 января против нидерландского “Зволле”.