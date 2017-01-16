Однокімнатну квартиру в одному з найбільших ЖК можна придбати за 14 тис. дол. США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Однокімнатна квартира в одному з найбільших житлових комплексів України – ЖК “Scandia” (м.Бровари) за сьогоднішнім курсом НБУ коштує 13 тисяч 850 доларів США, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.
За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 38,31 квадратних метрів (житлова площа — 15,00 квадратних метрів, кухня — 10,95 квадратних метрів).
ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатна, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі матимуть власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.
Першу чергу житлового комплексу планують ввести в експлуатацію вже цього року.
За темпами та динамікою будівнитцтва можна спостерігати онлайн.
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, передбачено власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.
Загалом комплекс будується за скандинавською філософією та принципом “місто у місті”.