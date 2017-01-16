Однокомнатную квартиру в одном из крупнейших ЖК можно приобрести за 14 тыс. долл. США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Однокомнатная квартира в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" (г. Бровары) по сегодняшнему курсу НБУ стоит 13 тыс. 850 долларов США, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 38,31 квадратных метров (жилая площадь - 15,00 квадратных метров, кухня - 10,95 квадратных метров).
ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже будут иметь собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.
Первую очередь жилого комплекса планируется ввести в эксплуатацию в этом году.
За темпами и динамике строительства можно наблюдать онлайн.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, предусмотрена собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
В целом комплекс строится по скандинавской философии и принципу "город в городе".